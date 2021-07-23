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Шувалова уступила Дзагнидзе во второй партии матча 1/8 финала Кубка мира по шахматам

По итогам двух партий счет в матче равный - 1:1

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Полина Шувалова черными фигурами проиграла Нане Дзагнидзе из Грузии во второй партии матча 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий счет в матче равный - 1:1. Победитель противостояния определится по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.

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