Бейсбольная команда из американского Кливленда отказалась от слова "индейцы" в названии

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Бейсбольная команда из Кливленда (штат Огайо) "Кливленд Индианс" (Cleveland Indians) сменила название, которое на протяжении более 100 лет содержало упоминание коренного населения Америки. Как сообщается в заявлении руководства, размещенном в пятницу на сайте бейсбольного клуба, отныне команда будет называться Cleveland Guardians ("Кливленд Гардианс", в переводе с англ. - защитники).

"В поисках нового названия мы опирались на чувство гордости, стойкость и преданность жителей Кливленда", - отметил хозяин клуба Пол Долан, признав, что "смена названия дастся непросто и потребует времени". "Мы надеемся на то, что эти перемены уведут нас от разногласий и помогут устремиться в будущее, в котором все наши болельщики, город и штат будут едины под названием Cleveland Guardians", - подчеркнул он.

По словам хозяина команды, новое название было утверждено по результатам обсуждения с болельщиками и местными жителями. Под прежним названием команда доиграет сезон 2021 года, который завершится в октябре. После этого основанный в 1894 году бейсбольный клуб, который с 1915 года назывался Cleveland Indians, начнет выступать под новым названием.

Решение об отказе от прежнего названия по соображениям политкорректности руководство клуба приняло еще в декабре прошлого года. Indians в переводе с английского означает "индейцы", что, по мнению критиков, оскорбляет коренных жителей Америки.

Ранее команда по американскому футболу Washington Redskins ("Вашингтон Редскинз", в переводе с англ. - краснокожие), представляющая американскую столицу, также отказалась от своего названия, временно сменив его на Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона). Дискуссия по вопросу наличия в названиях команд упоминаний коренного населения США разгорелась с новой силой на фоне массовых протестов, вспыхнувших в стране в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).