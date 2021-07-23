Эксперты в Индии рассчитывают, что на Играх в Токио индийцы смогут выиграть 8-12 медалей

Наивысшее достижение индийской сборной - шесть медалей (две серебряные и четыре бронзовые) на Играх в Лондоне 2012 года.

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июля. /ТАСС/. Индийские спортивные специалисты рассчитывают, что сборной Индии удастся завоевать на Олимпийских играх в Токио не менее 8-12 медалей, что станет рекордом за все время, которое сборная страны участвует в Играх. Об этом сообщили в пятницу журналистам известные спортивные эксперты при том, что руководство сборной пока воздерживается от прогнозов.

Как сказал спортивный обозреватель и в прошлом известный борец Йогешвар Дутт, на этот раз Индия может рассчитывать на награды в таких видах спорта, как хоккей на траве, бадминтон, борьба и других. "У нас большие ожидания от наших спортсменов. Вся страна молится за наших спортсменов, и мы надеемся, что завоюем много медалей. Думаю, мы сможем выиграть 8-12 медалей в этот раз. Хоккей, бадминтон, борьба, все наши спортсмены в хорошей форме", - сказал Йогешвар Дутт информационному агентству АНИ.

Бывшая штангистка, первая индианка, выигравшая олимпийскую медаль (бронза Игр в Сиднее в 2000 году), Карнам Маллешвари сказала, что рассчитывает, на то что Индия вернется с 10-12 медалями. "У нас позитивные ожидания. Думаю, мы сможем выиграть 10-12 медалей", - отметила она.

Индия отправила в Токио самую большую олимпийскую делегацию в истории этой страны: 127 спортсменов, которые участвуют в соревнованиях по 18 видам спорта, в которых разыгрываются 85 медалей.

Власти Индии намерены изменить ситуацию, при которой страна с населением более 1,3 млрд человек выигрывает на Олимпийских играх медалей меньше, чем Швейцария. В 2019 году премьер-министр Нарендра Моди объявил общенациональную кампанию Fit India ("Индия в хорошей форме"), цель которой - способствовать развитию национального спорта. Он призвал сделать физкультуру "мантрой на всю жизнь", чтобы побудить граждан уделять особое внимание спорту и физкультуре. Сам Моди ежедневно занимается йогой и дыхательными упражнениями.