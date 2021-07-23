Чешская велогонщица пожаловалась на ужасные условия для спортсменов на Играх

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Чешская велогонщица Тереза Нойманова, которая прибыла из Праги в Токио в одном самолете с получившими положительные результаты тестов на коронавирус спортсменами, пожаловалась на ужасные условия для участников Олимпиады в Токио. Слова 22-летней спортсменки привело сетевое издание "Новинки".

"Тут вообще ничего не напоминает, что здесь происходит Олимпиада. Это безумно. У нас комнатка размером два на два метра с видом на стену", - привело издание слова Ноймановой.

Организаторы Игр в столь же стесненные условия поместили в четверг чешских спортсменов для прохождения тестов на коронавирус. Они находились в "очень маленькой комнатке, где три с половиной часа дожидались результатов ПЦР-тестов".

Нойманова впервые выступит на Олимпиаде в воскресенье. "Мы вообще не знаем, что с нами будет. Будем ли мы принимать участие в соревнованиях. Это не знают и японцы. Это действительно отлично за три дня до старта. Лучше ничего не говорить", - считает велогонщица.

В четверг стало известно, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти во время авиаперелета из Праги в Токио.

Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на наличие вируса получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и велогонщик Михал Шлегел.