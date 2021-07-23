Шахматисты Карякин и Артемьев сыграли вничью во второй партии матча 1/16 финала Кубка мира

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Россияне Сергей Карякин (черные фигуры) и Владислав Артемьев сыграли вничью во второй партии матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

Первая партия между Карякиным и Артемьевым также завершилась вничью. По регламенту соревнования в случае ничейного исхода по сумме двух партий победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон (при необходимости). Тай-брейки пройдут 24 июля.

Также по сумме двух партий ничейный исход был зафиксирован в матчах между россиянами Петром Свидлером (черные фигуры) и Никитой Витюговым, Андреем Есипенко (черные фигуры) и Даниилом Дубовым. Победители матчей между россиянином Александром Грищуком (белые фигуры) и украинцем Антоном Коробовым, а также между россиянином Дмитрием Андрейкиным (черные фигуры) и сербом Велимиром Ивичем также будут определены по итогам тай-брейка.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Исход матча решится на тай-брейке.

По итогам двух партий в 1/8 финала вышел россиянин Владимир Федосеев (черные фигуры), обыгравший Владислава Ковалева, выступающего под флагом Международной федерации шахмат (FIDE). Павел Понкратов белыми фигурами уступил французу Этьену Бакро, победитель матча определится на тай-брейке.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов.