Левитина включили в состав оргкомитетов шахматной олимпиады и ралли "Шелковый путь"

ТАСС, 23 июля. Помощник президента России Игорь Левитин включен в состав оргкомитетов по подготовке и проведению Всемирной шахматной олимпиады в Москве и Ханты-Мансийске и российской части ралли "Шелковый путь". Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Левитин будет заместителем председателя оргкомитетов, которым является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также в оба оргкомитета включен заместитель начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета России Алексей Кулаковский.

В состав оргкомитета ралли "Шелковый путь" также вошли заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Ким и директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова.

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2022 году. Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса.