Двух узбекистанских теннисистов отстранили от соревнований из-за договорных матчей

ТАСС, 23 июля. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило теннисистов из Узбекистана Темура Исмаилова и Амала Султанбекова за участие в договорных матчах на турнире 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ITIA.

Исмаилов отстранен от теннисных соревнований пожизненно и оштрафован на $14 тыс. Султанбеков отстранен с 21 июля 2021 года по 21 июля 2026 года и оштрафован на $8 тыс. Игрокам запрещено играть или посещать любые теннисные соревнования.

ITIA является независимым органом, ответственным за защиту профессионального тенниса от коррупции. С 2022 года ITIA возьмет на себя администрирование антидопинговой программы в теннисе.