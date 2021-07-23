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Футбол во Франции

ПСЖ продлил контракт с главным тренером Почеттино до 2023 года

Аргентинец возглавляет парижскую команду с января

ТАСС, 23 июля. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил контракт с главным тренером Маурисио Почеттино. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Соглашение с аргентинским специалистом рассчитано до 2023 года.

Почеттино 49 лет, он возглавляет ПСЖ с января 2021 года. Под его руководством парижский клуб стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. Ранее аргентинец возглавлял испанский "Эспаньол" и английские клубы "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

В период игровой карьеры Почеттино выступал за ПСЖ с 2001 по 2003 год, сыграл за клуб 70 матчей и забил четыре гола. В составе команды он стал обладателем Кубка Интертото в 2001 году.

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