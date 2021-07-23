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Футбол в России

Матч чемпионата России "Нижний Новгород" - "Сочи" смогут посетить не более 500 человек

Приоритетное право будет у владельцев абонементов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Нижним Новгородом" и "Сочи" смогут посетить не более 500 болельщиков, приоритетное право будет у обладателей абонементов, сообщает пресс-служба "Нижнего Новгорода".

"На матч "Нижний Новгород" - "Сочи" будет допущено до 500 человек", - сказано в сообщении.

В клубе отметили, что приоритет посещения у обладателей абонементов на сезон-2021/22. "Как мы сообщали в билетной программе на сезон, именно у обладателей абонементов есть приоритетное право посещения матчей при введении ограничений", - добавили в пресс-службе.

При этом болельщикам нужно иметь при себе специальный документ, разработанный в регионе, - "Мультипасс 800", либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - 72 часа) или результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней).

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 26 июля.

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