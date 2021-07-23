Встречу чемпионата России по футболу ЦСКА - "Уфа" смогут посетить не более 1 000 зрителей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и "Уфой" смогут посетить не более тысячи болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Матч между ЦСКА и "Уфой" пройдет 25 июля в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 20:00 мск.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ на матче первого тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" сможет присутствовать до 1 000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении клуба.