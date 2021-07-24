Бах посетил первые медальные соревнования на Олимпиаде в Токио и подарил волонтерам значки

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в субботу посетил женские соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, на которых будет разыгран первый комплект наград Игр в Токио. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед началом финала глава МОК встретился с работающими на арене волонтерами, которые получили от него памятные подарки - значки.

В решающий раунд пробилась российская спортсменка Анастасия Галашина. Ее соотечественница Юлия Каримова показала 13-й результат в квалификационных соревнованиях и не вышла в финал. Борьба за медали начнется в 4:45 мск.