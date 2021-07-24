Малухина: Галашина очень долго шла к серебру Олимпиады, но рассчитывала быть первой

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, долго шла к награде. Об этом ТАСС заявила тренер спортсменки, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года Анна Малухина.

Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Играх в Токио. Спортсменка набрала 251,1 балла. Первое место с олимпийским рекордом заняла китаянка Цянь Ян (251,8), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6). Другая россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал.

"Несмотря на то, что золотая медаль была очень близка, я считаю, что серебро - это очень здорово. Настя шла к этой награде очень долго, любая награда дорогого стоит. Какую задачу она ставила перед Токио? Мы всегда рассчитываем стать первыми, но впереди у нее еще немало важных стартов, будем надеяться на самое лучшее", - сказала Малухина.

Тренер также отметила, что за свою подопечную радовалась не меньше, чем когда-то сама на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, где завоевала бронзу. "Мне радостно от того, что моя ученица показала лучший результат, чем я сама когда-то", - добавила она.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.