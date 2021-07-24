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В МОК напомнили спортсменам о необходимости носить маски на Играх в Токио

Вопрос был поднят в связи с тем, что ряд спортсменов во время парада национальных сборных не выполнял это требование
Теннисист Новак Джокович EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Теннисист Новак Джокович
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Спортсменам на Олимпиаде в Токио следует носить маски там, где этого требуют организаторы, в противном случае Международный олимпийский комитет (МОК) будет принимать меры на этот счет. Об этом заявил в субботу исполнительный директор организации Кристоф Дюби.

"Мы вынуждены регулярно подчеркивать, что маски носить необходимо. В случае проявления неподобающего поведения мы будем с этим разбираться", - приводит его слова агентство Kyodo.

Вопрос о необходимости носить маски для профилактики распространения коронавируса был вновь поднят в связи с тем, что на состоявшейся в пятницу церемонии открытия Игр ряд спортсменов во время парада национальных сборных не выполнял это требование.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
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