{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Боксер Далгатова прокомментировала поражение на Олимпиаде

Спортсменка заявила, что проиграла в том числе из-за раннего начала поединка

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Ранее время начала поединка стало причиной поражения Саадат Далгатовой в женском боксерском турнире на Олимпиаде. Такое мнение высказала спортсменка, комментарий которой приводит пресс-служба Федерации бокса России.

На эту тему

Ранее Далгатова завершила выступление на Олимпийских играх, проиграв представительнице Таиланда Байсон Маникон в весовой категории до 69 кг в 1/16 финала.

"Впервые боксировала утром, так рано организаторы поставили расписание. И я просто не проснулась. Считаю, что проспала первый раунд и проснулась только к третьему, - сказала Далгатова. - Честно, была спокойна, что пройду. Но так сложилось".

Далгатовой 32 года. Она является серебряным призером чемпионата мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2019 года. Также в активе россиянки серебряная награда чемпионата Европы 2016 года.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Денисов: тактические ошибки помешали российским дзюдоистам добыть первые медали Олимпиады
Спортивный директор Федерации дзюдо России признался, что ему очень обидно за отечественных спортсменов, так как они имели хорошие шансы на медали
Денисов: тактические ошибки помешали российским дзюдоистам добыть первые медали Олимпиады
Читать полностью