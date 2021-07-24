Боксер Далгатова прокомментировала поражение на Олимпиаде

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Ранее время начала поединка стало причиной поражения Саадат Далгатовой в женском боксерском турнире на Олимпиаде. Такое мнение высказала спортсменка, комментарий которой приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее Далгатова завершила выступление на Олимпийских играх, проиграв представительнице Таиланда Байсон Маникон в весовой категории до 69 кг в 1/16 финала.

"Впервые боксировала утром, так рано организаторы поставили расписание. И я просто не проснулась. Считаю, что проспала первый раунд и проснулась только к третьему, - сказала Далгатова. - Честно, была спокойна, что пройду. Но так сложилось".

Далгатовой 32 года. Она является серебряным призером чемпионата мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2019 года. Также в активе россиянки серебряная награда чемпионата Европы 2016 года.