Лоханов: большое количество ошибок привело к поражению в 1/16 финала Олимпиады

ТАСС, 24 июля. Большое количество ошибок в совокупности с опытом соперника стали причиной поражения российского саблиста Константина Лоханова в 1/16 финала олимпийского турнира. Такое мнение высказал фехтовальщик, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

В 1/16 финала россиянин проиграл представителю Южной Кореи Ким Чжон Хвану со счетом 11:15.

"Я больше ошибался, поэтому справедливо проиграл. Соперник был очень сильный, очень опытный. Конечно, обидно в любом случае, но сказать, что надо посыпать голову пеплом, будет не очень правильно, - сказал Лоханов. - Нужно сделать выводы, исправить это, плюс у нас через три дня командные соревнования, особо времени грустить по этому поводу нет".

Также спортсмен прокомментировал ожидания от командного турнира. "У нас сильная команда, нам надо проявить себя на более крупных турнирах, потому что последние два чемпионата мира мы проигрывали за выход в четверку. Здесь надо исправить эту ошибку. Но последний международный турнир в марте мы выиграли. В финале мы победили Германию, поэтому это должно принести нам определенную долю уверенности", - добавил спортсмен.

28 июля Лоханов примет участие в командном турнире. Соревнования начнутся в 05:00 мск.

Лоханову 23 года, он по два раза выигрывал золотые медали в личном и командном турнирах на первенстве мира среди юниоров.