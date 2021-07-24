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XXXII летние Олимпийские игры

Российские волейболисты с победы над аргентинцами стартовали на Олимпиаде

Встреча завершилась со счетом 3-1

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по волейболу обыграла команду Аргентины в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

Сборная России располагается на втором месте в группе B. Ранее в другом матче группы сборная Бразилии обыграла команду Туниса со счетом 3-0.

Следующую встречу россияне проведут 26 июля против команды США. Также российским спортсменам предстоит сыграть с бразильцами (28 июля), французами (30 июля) и представителями Туниса (1 августа).

Олимпийский турнир по волейболу проходит с 24 июля по 8 августа. Финал мужского турнира состоится 7 августа.

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