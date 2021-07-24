Экс-вратарь сборной Мьянмы, ставший беженцем в Японии, устроился в местный футбольный клуб

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Бывший вратарь национальной сборной Мьянмы по футболу Пяэ Лян Аун, который отказался возвращаться на родину и получил от японских властей официальный статус беженца, присоединится к одному из футбольных клубов Японии. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что вратарь присоединится к клубу YSCC Yokohama третьего дивизиона японской J-League на правах стажера. Это произошло после того, как в этом месяце он получил временную визу сроком на полгода. Документ дал ему право найти работу. Впоследствии визу можно будет продлить.

В июне этого года Пяэ Лян Аун отказался возвращаться в Мьянму из Японии, где у его команды проходил отборочный матч чемпионата мира по футболу.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.