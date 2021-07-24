Матыцин: серебряный призер Олимпийских игр Галашина будет представлена к госнаграде

"Поздравляю Настю и ее тренеров, уверен в ее дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счет нашим медалям открыт. Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы!" - добавил министр.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В субботу Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м, завоевав для сборной России первую награду на Олимпийских играх в Токио. Перед последним выстрелом Галашина опережала китаянку Цянь Ян на 0,2 очка, но в заключительной попытке показала худший результат в ходе своего выступления - 8,9 очка, в то время как китаянка набрала 9,8 очка. В итоге россиянка набрала 251,1 балла, китаянка - 251,8. Бронзовую награду завоевала Нина Кристен (230,6) из Швейцарии.

"Очень рад за Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль для российской команды на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки", - заявил Матыцин.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды становилась серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.

27 июля Галашина вместе с Владимиром Масленниковым выступит в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м среди смешанных пар. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.