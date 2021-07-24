Российские саблисты проведут первый командный бой на Олимпиаде со сборной Германии

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российские саблисты проведут первую встречу командного олимпийского турнира со сборной Германии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной по сабле Дмитрий Глотов.

В субботу четырехкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников уступил в 1/16 финала Олимпийских игр египтянину Зиаду Элсисси со счётом 13:15, чемпион России Константин Лоханов на этой же стадии проиграл представителю Южной Кореи Ким Чжон Хвану - 11:15, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов уступил этому же спортсмену в 1/4 финала - 14:15.

"Впереди командный олимпийский турнир, первая встреча у нас будет с командой Германии. Камиль [Ибрагимов] сегодня фехтовал с двумя из них, выиграл. Надо выиграть первую встречу, а дальше посмотрим", - рассказал Глотов.

Командный турнир пройдет 28 июля, начало - 5:00 мск.