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XXXII летние Олимпийские игры

Лешуков и Семенов выиграли стартовый матч олимпийского турнира по пляжному волейболу

Российские спортсмены одержали победу над представителями Испании со счетом 21:19, 22:20
Илья Лешуков Валерий Шарифулин/ТАСС
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Илья Лешуков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Южнокорейцы Чже Док Ким и Сан Ан победили нидерландцев Габриэлу Байардо и Стива Вейлера в финале смешанных соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио со счетом 5:3.

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Бронзовые медали завоевали мексиканцы Алехандра Валенсия и Луис Альварес, победившие турецких лучников Ясемин Анагоз и Мете Газоза (6:2).

Россияне Ксения Перова и Галсан Базаржапов выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв турецким лучникам со счетом 2:6.

В медальном зачете с двумя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. Вторую строчку делят сборные Ирана и Южной Кореи, в активе которых по одной золотой медали, места с четвертого по седьмое делят команды Индии, Нидерландов, России и Сербии, завоевавшие по одной серебряной медали. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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