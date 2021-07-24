Лешуков и Семенов выиграли стартовый матч олимпийского турнира по пляжному волейболу

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Южнокорейцы Чже Док Ким и Сан Ан победили нидерландцев Габриэлу Байардо и Стива Вейлера в финале смешанных соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио со счетом 5:3.

Россияне стартовали на олимпийском турнире по баскетболу 3х3 с победы над китайцами

Бронзовые медали завоевали мексиканцы Алехандра Валенсия и Луис Альварес, победившие турецких лучников Ясемин Анагоз и Мете Газоза (6:2).

Россияне Ксения Перова и Галсан Базаржапов выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв турецким лучникам со счетом 2:6.

В медальном зачете с двумя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. Вторую строчку делят сборные Ирана и Южной Кореи, в активе которых по одной золотой медали, места с четвертого по седьмое делят команды Индии, Нидерландов, России и Сербии, завоевавшие по одной серебряной медали. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.