Российский саблист Ибрагимов прокомментировал поражение в четвертьфинале Олимпиады

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский саблист Камиль Ибрагимов проиграл в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио из-за ошибки в конце поединка. Об этом он сообщил телеканалу "Матч ТВ" .

Ибрагимов проиграл представителю Южной Кореи Ким Чжон Хвану в четвертьфинале со счетом 14:15.

"Ошибся в концовке боя, надо было что-то решать, а я ничего не решил, особенно последний удар, - сказал Ибрагимов. - По факту я признал поражение, сделал выводы и буду готовиться к командным соревнованиям. Мы, конечно же, идем всей командой только за первым местом. А как оно сложится - никто не знает, поэтому мы будем драться до конца за золото".

28 июля российская сборная примет участие в командном турнире. Соревнования начнутся в 05:00 мск.

Ибрагимову 27 лет, он является двукратным чемпионом мира (2013, 2016) и Европы (2016, 2017) в командном первенстве, трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы в личном (2018, 2019) и командном (2014) первенстве. Также Ибрагимов дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2018) и Европы (2014, 2016) в личном первенстве.