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XXXII летние Олимпийские игры

Тетюхин: российские волейболисты выполнили задачу, стартовав с победы на Олимпиаде

Сборная России по волейболу победила команду Аргентины со счетом 3-1

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу выполнила задачу, успешно стартовав на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер мужской национальной команды Сергей Тетюхин.

Ранее российские волейболисты переиграли аргентинцев в стартовом матче Олимпиады со счетом 3-1.

"Стартовая игра всегда такая, - сказал Тетюхин. - Было волнение в первой партии и на протяжении всего матча. Задачу выполнили, хоть это был не суперкрасивый волейбол. Но результат есть".

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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