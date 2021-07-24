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XXXII летние Олимпийские игры

Шпажистка Муртазаева поборется за бронзовую медаль Олимпиады в Токио

В полуфинале олимпийского турнира россиянка уступила представительнице Китая Сунь Ивэнь
Айзанат Муртазаева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Айзанат Муртазаева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Китая Сунь Ивэнь в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Поединок завершился со счетом 12:8 в пользу китаянки.

За бронзу Муртазаева поборется со спортсменкой, которая проиграет во встрече между Катриной Лехис (Эстония) и Аной Марией Попеску (Румыния).

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мари Наваррии (12:15).

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

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