Сборная США впервые с 1972 года не выиграла ни одной медали в первый день летней Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Американские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды в стартовый день летних Олимпийских игр в Токио, это произошло впервые с Олимпиады 1972 года в Мюнхене.
В первый день Олимпийских игр в Токио разыгрывается 11 комплектов наград, сборная США была представлена спортсменами в пяти видах спорта.
На данный момент определились обладатели пяти комплектов: в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м у женщин, тяжелой атлетике у женщин (до 49 кг), в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м у мужчин, стрельбе из лука в миксте и велогонках на шоссе. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м у женщин Мэри Такер заняла 6-е место, а лучшим среди американских велогонщиков на шоссе стал Брэндон Макналти, также занявший 6-е место, в остальных видах американцы не принимали участия в финалах.
Позднее в субботу будут разыграны шесть комплектов наград в дзюдо, фехтовании и тхэквондо, однако спортсмены сборной США не будут представлены в борьбе за медали.
Сборная США принимает участие в Олимпиадах с самых первых соревнований, прошедших в Афинах в 1896 году. В 1980 году США бойкотировали Олимпиаду в Москве в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Всего на счету американских спортсменов 1 022 золотые, 795 серебряных и 706 бронзовых медалей. Самым титулованным американцем на Олимпийских играх является пловец Майкл Фелпс, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|2
|0
|1
|3
|2
|Иран
|1
|0
|0
|1
|2
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|2
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|5
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|5
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|5
|Россия
|0
|1
|0
|1
|5
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|5
|Индия
|0
|1
|0
|1
|10
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|10
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|10
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|10
|Словения
|0
|0
|1
|1