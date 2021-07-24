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XXXII летние Олимпийские игры

Российские боксеры тренируются на жаре в Токио, чтобы согнать вес

Температура в Токио в настоящее время превышает 30 градусов

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Члены олимпийской команды России по боксу тренируются на улице в Токио в жаркую погоду, чтобы согнать вес к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказал главный тренер женской команды Иван Шидловский.

Ранее в сети появились кадры, где российские спортсменки проводят тренировку на улице. При этом одна спортсменка была в не пропускающем влагу спортивном костюме. Температура в Токио в настоящее время превышает 30 градусов по Цельсию.

"Это была нормальная тренировка на улице, ничего опасного в этом нет. Мы не всю специальную тренировку там проводили. Это была тренировка для того, чтобы вес подогнать, поработали на улице", - сказал Шидловский.

Боксерам в преддверии соревнований необходимо показать вес, соответствующий конкретной весовой категории.

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