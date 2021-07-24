Тренер российских боксеров не считает провалом выступление женщин на старте Игр

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Выступление российских боксеров на старте Олимпийских игр в Токио не является провалом, неудачи произошли из-за жеребьевки. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер женской команды Иван Шидловский.

В пятницу выступления в Токио уже в первом круге завершили россиянки Саадат Далгатова (весовая категория до 69 кг) и Людмила Воронцова (до 57 кг).

"На сегодняшний день у нас такая жеребьевка, - сказал Шидловский. - Нам даже разогнаться не дали, что Далгатовой, что Воронцовой. Кто-то уже пишет, что провал? Пускай пишут, у нас еще две спортсменки есть, которые должны показать результат".

"Да, если это [говорят] дилетанты, то с ними не о чем говорить. А со специалистами готов обсуждать", - добавил тренер.

25 июля в первом раунде турнира по боксу в весовой категории до 51 кг выступит Светлана Солуянова, а 28 июля - Земфира Магомедалиева (до 75 кг).