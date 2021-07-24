Пловец Ступин признался, что от еды в Олимпийской деревне можно случайно поправиться

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Еда в токийской Олимпийской деревне настолько вкусная, что спортсменам можно случайно набрать вес. Об этом журналистам рассказал Максим Ступин, который в субботу первым из российских пловцов выступил на Олимпиаде в Токио.

"Еда очень хорошая, кормят хорошо, даже можно случайно набрать вес", - сказал 21-летний спортсмен.

"Для меня все необычно - у меня первая Олимпиада. Я был, мягко говоря, удивлен размеру кровати и комнат. Да всем - Олимпийская деревня очень большая, в первый день в ней было трудно ориентироваться", - отметил он.

Российские пловцы прибыли в Токио после сбора во Владивостоке, где команда проходила акклиматизацию. По словам Ступина, решение готовиться на Дальнем Востоке себя оправдало.