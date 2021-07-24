Малютин не сумел выйти в финал Олимпиады в плавании кролем на дистанции 400 м

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Европы Мартин Малютин не сумел выйти в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 метров кролем.

Россиянин показал время 3 минуты 49,49 секунды и занял итоговое 22-е место, россиянин Александр Егоров стал 17-м (3.47,71). В финальные заплыв вышли восемь спортсменов, показавшие лучшее время.

Малютин на чемпионате Европы 2021 года завоевал три золотые медали - в плавании на 200 и 400 метров кролем и в эстафете 4х200 м тем же стилем. Также в его активе серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2019 года.

Финал на дистанции 400 м кролем пройдет 25 июля, Олимпийские игры завершатся 8 августа.