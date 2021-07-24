Степанян: ремонт здания под Центр шахмат в Екатеринбурге нуждается в поддержке властей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Федерация шахмат Свердловской области обратилась к региональным властям с просьбой включить в бюджет на 2022 год проект реконструкции старинного здания в Екатеринбурге, где разместится Центр шахмат. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор областной федерации шахмат Альберт Степанян.

"В Международный день шахмат было собрание, присутствовали заместитель губернатора региона Павел Креков, областной министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов, региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, и Дворкович с Карповым приветствовали через видеообращение. Мы поговорили с Крековым о здании, о том, что будем просить содействия, когда пройдем экспертизу по смете проекта, чтобы нас все-таки в бюджет на 2022 год включить. Если это будет заложено в бюджет 2022 года, в таком случае у нас есть шансы начать стройку", - сказал он.

Степанян отметил, что власти уже выразили готовность оказать поддержку. Сейчас проект реставрации здания проходит экспертизу по смете.

Ранее правительство Свердловской области передало региональной шахматной федерации заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга - Доходный дом второй половины XIX века. Планируется, что к 2023 году в реконструированном здании откроется Центр шахмат. В нем разместятся Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия, откроется музей.