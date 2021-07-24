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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Скачков вышел во второй круг олимпийского турнира по настольному теннису

В первом круге спортсмен победил серба Димитрие Леваяца

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Скачков победил серба Димитрие Леваяца в первом круге олимпийского турнира по настольному теннису. Матч завершился со счетом 4-2 (11:4, 11:13, 6:11, 11:7, 11:5, 11:8) в пользу российского спортсмена.

В следующем круге Скачков сыграет с американцем Канаком Джа.

Скачкову 33 года, он занимает 55-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса, является действующим чемпионом России. В его активе серебряная (2011) и бронзовая (2015) медали чемпионатов Европы в парном разряде.

Олимпийский турнир по настольному теннису завершится 6 августа.

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