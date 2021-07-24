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XXXII летние Олимпийские игры

Глава FIBA высоко оценил посещение Макроном и Джилл Байден соревнований по стритболу

По словам президента Международной федерации баскетбола, присутствие первых лиц государств на соревнованиях в Токио свидетельствует о значении олимпийского движения
Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди США Джилл Байден AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди США Джилл Байден
© AP Photo/Jeff Roberson

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Посещение первыми лицами разных стран олимпийских соревнований по баскетболу 3 на 3 свидетельствует о значении олимпийского движения в сегодняшнем мире. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис.

В Токио баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В субботу баскетбольные матчи посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и первая леди США Джилл Байден.

"Для нас было большой честью увидеть [на соревнованиях по баскетболу 3х3] президента Франции Эмманюэля Макрона, первую леди США Джилл Байден и президента Польши Анджея Дуду, который пришел к нам и утром, и вечером, - сказал Загликис. - Это и показывает идею Олимпийских игр, которая заключается в объединении стран".

21 июля кабмин Японии объявил, что власти страны ожидают приезда глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира. Ранее сообщалось о прибытии в Японию и директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Теги
ЯпонияДуда, АнджейМакрон, ЭмманюэльXXXII летние Олимпийские игры
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