Глава FIBA высоко оценил посещение Макроном и Джилл Байден соревнований по стритболу

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Посещение первыми лицами разных стран олимпийских соревнований по баскетболу 3 на 3 свидетельствует о значении олимпийского движения в сегодняшнем мире. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис.

В Токио баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В субботу баскетбольные матчи посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и первая леди США Джилл Байден.

"Для нас было большой честью увидеть [на соревнованиях по баскетболу 3х3] президента Франции Эмманюэля Макрона, первую леди США Джилл Байден и президента Польши Анджея Дуду, который пришел к нам и утром, и вечером, - сказал Загликис. - Это и показывает идею Олимпийских игр, которая заключается в объединении стран".

21 июля кабмин Японии объявил, что власти страны ожидают приезда глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира. Ранее сообщалось о прибытии в Японию и директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.