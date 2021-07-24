Гендиректор "Крыльев Советов" заявил, что трансферная кампания клуба не завершена

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" намерен прибрести несколько игроков до окончания регистрационного периода в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

Регистрационный период завершится 7 сентября. В пятницу "Крылья Советов" объявили об аренде полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова до конца сезона-2021/22, также самарский клуб приобрел у "Чертаново" полузащитника Сергея Пиняева.

"Сформирован ли состав на сезон? Еще работаем, как только будет информация, объявим на официальном сайте. Не могу сказать, на какие позиции, но работаем. Если договоримся, то еще будут трансферы", - сказал Андреев.

"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали право на повышение в классе. В первом туре РПЛ самарцы 25 июля на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом".