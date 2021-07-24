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XXXII летние Олимпийские игры

Латвийский дзюдоист Бородавко не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Соревнования по дзюдо в весовой категории до 100 кг начнутся 29 июля

РИГА, 24 июля. /ТАСС/. Латвийский дзюдоист Евгений Бородавко заразился коронавирусом и не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом в субботу сообщает Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).

"23 июля Евгений Бородавко сдал первый тест на COVID-19, который необходим перед вылетом в Токио. Он оказался положительным. Повторный тест также показал положительный результат, поэтому Бородавко не сможет принять участие в своих четвертых Олимпийских играх", - говорится в сообщении ЛОК.

"Бородавко признался, что эта новость стала для него очень неприятной, потому что было вложено много сил и работы в подготовительный процесс. К сожалению, в жизни не все происходит так, как запланировано", - отмечает ЛОК.

Соревнования по дзюдо в весовой категории до 100 кг начнутся 29 июля. В первом туре Бородавко должен был провести поединок с венгерским дзюдоистом Миклошем Чириеничем.

Бородавко принимал участие в трех Олимпийских играх. В 2008 и 2016 годах он проиграл в первых же поединках, а в 2012 году выбыл из борьбы после второй схватки. На счету спортсмена три бронзовые медали чемпионатов Европы.

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