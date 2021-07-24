Пловец Чупков заявил, что не ставил цель завоевать олимпийскую медаль на стометровке

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Антон Чупков при подготовке к Олимпийским играм в Токио не ставил цель во что бы то ни стало завоевать медаль на стометровке брассом, основной акцент был сделан на дистанции вдвое длиннее. Об этом он рассказал журналистам после выхода в полуфинал на дистанции 100 м.

Чупков вышел в следующий раунд с 15-м временем.

"Результат так себе, сотня - непредсказуемая для меня дистанция. Медальные перспективы? Нет, на сотню я для себя жесткие цели не ставил, хотел достойно проплыть", - сказал Чупков.

Чупков является рекордсменом мира на дистанции 200 м брасом. В Токио он вместе с командой прилетел после сбора во Владивостоке. "Азиатский часовой пояс для меня всегда был тяжелым, поэтому эти две недели пошли на пользу", - заметил он.

Условия проживания в Олимпийской деревне спортсмена устраивают. "Я уже столько всего прошел, где только не был, поэтому уже все равно, я нормально ко всему отношусь. Бывало и хуже", - сказал он.