{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Пловец Чупков заявил, что не ставил цель завоевать олимпийскую медаль на стометровке

Россиянин вышел в следующий раунд с 15-м временем

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Антон Чупков при подготовке к Олимпийским играм в Токио не ставил цель во что бы то ни стало завоевать медаль на стометровке брассом, основной акцент был сделан на дистанции вдвое длиннее. Об этом он рассказал журналистам после выхода в полуфинал на дистанции 100 м.

Чупков вышел в следующий раунд с 15-м временем.

"Результат так себе, сотня - непредсказуемая для меня дистанция. Медальные перспективы? Нет, на сотню я для себя жесткие цели не ставил, хотел достойно проплыть", - сказал Чупков.

Чупков является рекордсменом мира на дистанции 200 м брасом. В Токио он вместе с командой прилетел после сбора во Владивостоке. "Азиатский часовой пояс для меня всегда был тяжелым, поэтому эти две недели пошли на пользу", - заметил он.

Условия проживания в Олимпийской деревне спортсмена устраивают. "Я уже столько всего прошел, где только не был, поэтому уже все равно, я нормально ко всему отношусь. Бывало и хуже", - сказал он.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Тхэквондист Артамонов поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали Олимпиады
В поединке за третье место россиянин победил аргентинца Лукаса Гузмана
Тхэквондист Артамонов поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали Олимпиады
Читать полностью