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Защитные маски и антисептики выдали российским спортсменам на Олимпиаде в Токио

Атлеты получили средства индивидуальной защиты в медицинском центре Олимпийской деревни

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио выдали защитные маски и антисептики. Об этом ТАСС заявил врач Центра спортивной медицины ФМБА России, ковид-офицер российский делегации в Токио Артем Крынцилов.

"Медицинский центр ФМБА России обеспечивает всех членов сборной команды средствами индивидуальной защиты, - сказал Крынцилов. - В них входят одноразовые и многоразовые маски и антисептики. На каждого участника делегации рассчитано необходимое количество средств защиты вплоть до окончания Олимпиады. Спортсмены получили маски и антисептики еще по приезде в Токио в медицинском центре Олимпийской деревни".

"Если средства защиты заканчиваются, то спортсмены приходят за ними в медцентр повторно", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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