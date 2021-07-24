Женская сборная США по футболу обыграла команду Новой Зеландии на Олимпиаде

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Женская сборная США по футболу обыграла сборную Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа. Встреча закончилась со счетом 6:1.

Голы в составе сборной США забили Роуз Лавель (9-я минута), Линдси Хоран (45), Кристен Пресс (80) и Алекс Морган (87, 90), на 63-й минуте мяч в свои ворота забила игрок команды Новой Зеландии Эбби Херцег. В составе сборной Новой Зеландии отличилась Бетси Хассетт (72).

Сборные США и Новой Зеландии выступают в группе G. Ранее в субботу в другом матче квартета сборная Швеции обыграла австралиек со счетом 4:2. После второго тура в таблице группы лидирует сборная Швеции (9 очков), второе место занимает сборная США (3 очка), которая опережает австралиек (3) по разнице голов. Команда Новой Зеландии занимает последнее место, не набрав ни одного очка

В матчах группы E сборная Канады обыграла команду Чили (2:1), а японки уступили сборной Великобритании (0:1). После матчей второго тура в группе лидирует сборная Великобритании (6 очков), второе место занимают канадки (4), третье - японки (1), на последнем месте сборная Чили (0).

Выступающая в группе F сборная Бразилии сыграла вничью с командой Нидерландов (3:3), встреча сборных Китая и Замбии также завершилась ничейным результатом - 4:4. После второго тура у сборных Нидерландов и Бразилии равное количество очков (по 4). Сборная Китая занимает третье место, Замбия - последняя, обе команды набрали по одному баллу.

Россиянки не принимают участия в женском футбольном турнире. Финал состоится 6 августа.