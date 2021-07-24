В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа.

"Торжественная церемония открытия состоялась на плацу бригады управления Второй общевойсковой армии Центрального военного округа. В соревнованиях принимают участие более 100 сильнейших спортсменов, представляющих семь команд из военных округов, родов и видов войск ВС РФ, а также ЦСКА и ДОСААФ", - говорится в сообщении.

Чемпионат проходит на военном аэродроме Кряж. Военнослужащие соревнуются в двух дисциплинах: точность приземления и акробатика. В точности приземления прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 1 тыс. м. Также выполняются прыжки в групповой и индивидуальной акробатике с высоты 2,2 тыс. м.

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля на военном аэродроме Кряж, в них задействуют вертолеты Ми-8 Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны. Всего разыграют 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах.