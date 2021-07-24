{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля на военном аэродроме Кряж

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа.

"Торжественная церемония открытия состоялась на плацу бригады управления Второй общевойсковой армии Центрального военного округа. В соревнованиях принимают участие более 100 сильнейших спортсменов, представляющих семь команд из военных округов, родов и видов войск ВС РФ, а также ЦСКА и ДОСААФ", - говорится в сообщении.

Чемпионат проходит на военном аэродроме Кряж. Военнослужащие соревнуются в двух дисциплинах: точность приземления и акробатика. В точности приземления прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 1 тыс. м. Также выполняются прыжки в групповой и индивидуальной акробатике с высоты 2,2 тыс. м.

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля на военном аэродроме Кряж, в них задействуют вертолеты Ми-8 Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны. Всего разыграют 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах.

Теги
РоссияСамарская область
XXXII летние Олимпийские игры
Сборная Дании по гандболу обыграла японцев в первом матче группового этапа Олимпиады
Встреча закончилась со счетом 47:30
Читать полностью