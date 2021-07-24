Грищук по итогам тай-брейка вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. На тай-брейке Грищук победил по итогам двух партий в рапид.

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук обыграл представителя Украины Антона Коробова на тай-брейке и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

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Также по итогам тай-брейка в 1/8 финала вышли россиянин Петр Свидлер и норвежец Магнус Карлсен. Россияне Павел Понкратов и Дмитрий Андрейкин уступили по итогам тай-брейка французу Этьену Бакро и сербу Велимиру Ивичу соответственно.

В субботу в 1/8 финала вышел россиянин Владимир Федосеев, где сыграет с Ивичем, Грищук сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Свидлер - с американцем Сэмюэлем Шенклендом

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.