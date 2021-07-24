{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Едвай перешел из "Байера" в "Локомотив"

Соглашение рассчитано на четыре года
Тим Едвай EPA-EFE/ATEF SAFADI
Описание
Тим Едвай
© EPA-EFE/ATEF SAFADI

ТАСС, 24 июля. Защитник Тин Едвай перешел из германского футбольного клуба "Байер" в московский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.

Соглашение с 25-летним хорватом рассчитано на четыре года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €3 млн.

Футболист играл за "Байер" с 2014 года, провел 109 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. В прошлом сезоне провел три матча за команду в чемпионате Германии.

Едвай также выступал за хорватское "Динамо", итальянскую "Рому" и германский "Аугсбург". В составе сборной Хорватии он стал финалистом чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. Последний матч за сборную провел в октябре 2020 года.

Теги
Российский футбол
XXXII летние Олимпийские игры
Сквозь тернии к бронзе. Российский тхэквондист Артамонов стал медалистом Олимпиады в Токио
Спортсмен проиграл первый поединок на Играх в Токио, но сумел добраться до схватки за третье место
Сквозь тернии к бронзе.
Читать полностью