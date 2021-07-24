Футболист Дриусси договорился с "Зенитом" о выкупе контракта

ТАСС, 24 июля. Аргентинский форвард Себастьян Дриусси и петербургский "Зенит" договорились о том, что игрок может выкупить свой контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Если Дриусси выкупит контракт, он станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб.

Ранее sports.ru опубликовал прощальное письмо Дриусси. Ожидается, что футболист перейдет в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Дриусси провел в составе "Зенита" 138 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, дважды он побеждал в Суперкубке России.