Паралимпийский комитет России приступил к экипированию спортсменов на Игры в Токио

Исполком ПКР 22 июля утвердил состав команды, в которую вошли 430 человек, 241 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Часть российских спортсменов уже получили официальную экипировку для выступления на Паралимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Рожков: паралимпийская команда России готова к участию в Играх в Токио

"23 июля в Рузе на базе "Новогорск" во время тренировочного сбора была выдана экипировка команде по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Члены команды получили по 20 предметов одежды и аксессуаров компании Forward - официального партнера ПКР и экипировщика паралимпийской команды России на Паралимпийских играх в Токио" - сообщил Рожков.

"В составе команды по плаванию к Играм готовятся трехкратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Калина, двукратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Плотников, чемпион Паралимпийских игр Денис Тарасов, призеры Паралимпийских игр Дмитрий Григорьев, Анастасия Диодорова, многократные чемпионы мира Роман Жданов, Александр Скалиух, Богдан Мозговой" - добавил собеседник агентства.

Экипировка содержит цвета российского триколора. В качестве идентификационного элемента на ней содержится надпись "Нейтральный спортсмен из России".

"Помимо экипирования, мы проводим образовательные семинары для спортсменов, тренеров и специалистов, выезжающих на Паралимпийские Игры в Токио. На них будут рассмотрены антидопинговые правила, действующие на Играх, порядок медицинского обеспечения, профилактические мероприятия, направленные на акклиматизацию и адаптацию. Особое внимание уделяется требованиям оргкомитета "Токио-2020", Международного паралимпийского комитета и правительства Японии, изложенным в плейбуке. Первый семинар прошел во время экипировки пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата" - добавил Рожков.