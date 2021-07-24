Писарев вошел в тренерский штаб сборной России по футболу

ТАСС, 24 июля. Тренер Николай Писарев вошел в штаб Валерия Карпина в сборной России по футболу. Об этом Писарев сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В пятницу Валерий Карпин возглавил национальную команду.

"Разговор был с Валерием Георгиевичем, он позвонил, предложил. Но давайте пока подождем следующей недели, главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно", - сказал Писарев.

Писарев был главным тренером сборной России по пляжному футболу, а также сборной России, составленной из игроков не старше 21 года.