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Футбол в России

"Спартак" стартовал в чемпионате России по футболу с поражения от "Рубина"

Казанский клуб победил на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Ильи Самошникова
Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич ("Рубин") и Александр Соболев ("Спартак") Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич ("Рубин") и Александр Соболев ("Спартак")
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 0:1 уступил казанскому "Рубину" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 14 409 зрителей (30% от вместимости "Ак Барс Арены").

Мяч забил защитник Илья Самошников (49-я минута). На 38-й минуте защитник "Спартака" Самюэль Жиго отправил мяч в ворота хозяев, однако гол не был засчитан из-за нарушения правил в ходе атаки. На 63-й минуте нападающий "Рубина" Джордже Деспотович поразил ворота "Спартака", но мяч был отменен из-за офсайда.

14 июля "Спартак" и "Рубин" встречались в рамках предсезонного турнира в Москве. Красно-белые одержали победу со счетом 4:0. "Спартак" впервые с сезона-2011/12 начал чемпионат России с поражения. Тогда красно-белые на выезде уступили "Ростову" (0:4).

"Спартак" провел первый официальный матч под руководством португальского тренера Руя Витории. В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту немца Доменико Тедеско.

По итогам прошлого сезона "Спартак" занял второе место в РПЛ и получил право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Рубин" финишировал на четвертой строчке и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

В следующем туре "Спартак" 30 июля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Рубин" в тот же день в Туле встретится с местным "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит11003-13
2Локомотив11003-13
3Динамо11002-03
4Рубин11001-03
5Сочи00000-00
6ЦСКА00000-00
7Краснодар00000-00
8Ахмат00000-00
9Урал00000-00
10Уфа00000-00
11Крылья Советов00000-00
12Нижний Новгород00000-00
13Спартак10010-10
14Арсенал10011-30
15Химки10011-30
16Ростов10010-20

 

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