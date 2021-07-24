"Спартак" стартовал в чемпионате России по футболу с поражения от "Рубина"

Мяч забил защитник Илья Самошников (49-я минута). На 38-й минуте защитник "Спартака" Самюэль Жиго отправил мяч в ворота хозяев, однако гол не был засчитан из-за нарушения правил в ходе атаки. На 63-й минуте нападающий "Рубина" Джордже Деспотович поразил ворота "Спартака", но мяч был отменен из-за офсайда.

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 0:1 уступил казанскому "Рубину" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 14 409 зрителей (30% от вместимости "Ак Барс Арены").

Самошников сел на мотороллер – уехал вообще от всего «Спартака» – и каааааак забил голешник! Рикошет был. Но это уже детали. pic.twitter.com/Knw16wigeE

14 июля "Спартак" и "Рубин" встречались в рамках предсезонного турнира в Москве. Красно-белые одержали победу со счетом 4:0. "Спартак" впервые с сезона-2011/12 начал чемпионат России с поражения. Тогда красно-белые на выезде уступили "Ростову" (0:4).

"Спартак" провел первый официальный матч под руководством португальского тренера Руя Витории. В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту немца Доменико Тедеско.

По итогам прошлого сезона "Спартак" занял второе место в РПЛ и получил право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Рубин" финишировал на четвертой строчке и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

В следующем туре "Спартак" 30 июля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Рубин" в тот же день в Туле встретится с местным "Арсеналом".