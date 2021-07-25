"Вашингтон" планирует подписать новый контракт с Овечкиным до 28 июля

ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" намерен подписать новый контракт с российским нападающим Александром Овечкиным до открытия рынка свободных агентов 28 июля. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на генерального менеджера "Вашингтона" Брайана Маклеллана.

Действующий 13-летний контракт Овечкина на сумму $124 млн истекает 28 июля. Он может стать неограниченно свободным агентом и будет иметь возможность подписать соглашение с любым другим клубом.