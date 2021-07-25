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НХЛ

"Вашингтон" планирует подписать новый контракт с Овечкиным до 28 июля

После этой даты российский форвард станет неограниченно свободным агентом и будет иметь возможность подписать соглашение с любым другим клубом

ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" намерен подписать новый контракт с российским нападающим Александром Овечкиным до открытия рынка свободных агентов 28 июля. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на генерального менеджера "Вашингтона" Брайана Маклеллана.

Действующий 13-летний контракт Овечкина на сумму $124 млн истекает 28 июля. Он может стать неограниченно свободным агентом и будет иметь возможность подписать соглашение с любым другим клубом.

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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