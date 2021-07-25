Российские пловцы с помощью барабана поддерживают партнеров по команде на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская команда по плаванию будет с трибун поддерживать своих спортсменов во время олимпийских соревнований в Токио, в воскресенье для усиления шумовой поддержки не участвующие в заплывах атлеты взяли с собой на арену барабан. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье на Олимпиаде в Токио в плавании разыгрываются первые комплекты наград, российские спортсмены в финалах не участвуют. Утром они выступят в полуфиналах, вечером - в предварительных заплывах. В их числе рекордсмен мира Антон Чупков, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова, чемпион Европы Мартин Малютин.

Большинство олимпийских соревнований в Токио проходит без зрителей, однако командам разрешено поддерживать своих спортсменов с трибун.