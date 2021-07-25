Российские лучницы победили сборную Украины на олимпийском командном турнире

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Украины со счетом 6:2 в матче 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука.

Российскую команду представляли Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. За украинскую сборную выступали Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.

В пятницу Гомбоева во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.

В четвертьфинале, который пройдет позднее в воскресенье, российские лучницы встретятся с командой США. Олимпийские игры завершатся 8 августа.