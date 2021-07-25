Пловцы Чупков и Пригода не вышли в финал на дистанции 100 метров брассом

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода не смогли выйти в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.

По итогам двух полуфинальных заплывов Пригода занял 11-е место, Чупков - 16-е. В финал проходили первые два спортсмена из каждого полуфинала и четыре лучших пловца по времени.

Чупков является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады на дистанции 200 метров брассом. 24-летний спортсмен поплывет эту дистанцию и на нынешней Олимпиаде.

Пригоде 25 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года на дистанции 100 метров брассом. Также в активе россиянина две бронзовые награды чемпионатов мира в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде состоится 26 июля.