Россияне проиграли бельгийцам на олимпийском турнире по баскетболу 3х3

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 16:21 в третьем матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. В первом матче россияне обыграли сборную Китая со счетом 21:13, во втором проиграли команде Нидерландов (15:18). Помимо сборных России, Китая, Нидерландов и Бельгии участие в турнире принимают команды Латвии, Польши, Сербии и Японии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Следующий матч россияне проведут в воскресенье против команды Польши, начало - в 12:40 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.