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XXXII летние Олимпийские игры

Вязовкин вышел в полуфинал олимпийского турнира по академической гребле

Полуфинальные заплывы пройдут 28 июля

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Вязовкин занял третье место в четвертьфинале олимпийского турнира по академической гребле в соревновании одиночников на дистанции 2 000 метров.

Вязовкин показал результат 7 минут 20,04 секунды и вышел в полуфинал олимпийского турнира. Первым стал датчанин Сверри Нильсен (7.10,52), вторым - канадец Тревор Джонс (7.17,65).

Ранее россиянка Анна Пракатень вышла в полуфинал в одиночках.

Вязовкину 24 года, он является чемпионом мира и России.

Полуфинальные заезды состоятся 28 июля, финальные соревнования у одиночников пройдут 30 июля.

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