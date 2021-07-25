Пловец Пригода сравнил утренние финалы на Олимпиаде с левосторонним движением

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Участвовать в утренних финальных заплывах на Олимпиаде в Токио непривычно, но адаптироваться к этим условиям возможно. Такое мнение высказал журналистам российский пловец Кирилл Пригода, который в воскресенье не сумел выйти в финал на дистанции 100 м брассом.

В угоду американским телевизионным вещателям финалы в плавании на Играх в Токио проходят не вечером, а утром.

"Эта Олимпиада не похожа ни на одну другую: начиная с того, что мы здесь выступаем без флага, и заканчивая расписанием, по которому мы плывем. Но в целом это отличные соревнования, я рад, что отобрался и приехал сюда. Не все складывается как хочется, первый блин комом, но впереди еще 200 метров", - сказал Пригода.

"Что касается утренних заплывов, то я никогда еще так не стартовал. Не скажу, что это как езда по встречке, скорее это похоже на ощущения от вождения в стране, где используется левостороннее движение: сначала непривычно и непонятно, но по факту это те же самые дороги. Надо просто привыкнуть к этому", - добавил он.

Спортсмен также отметил, что ему нравятся условия проживания в Олимпийской деревне. "Конечно, тут все заделано панелями на случай появления буйных гостей, но это мелочи. Места вполне достаточно, оттуда открываются отличные виды, везде стоят кондиционеры, так что никакого дискомфорта я не испытываю", - рассказал он.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.